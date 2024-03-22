Лише 1% заявок на "єОселю" отримали пільгові кредити – Опендатабот

Програма "єОселя" працює вже майже 1,5 роки і за цей час зафіксовано близько 600 тисяч заявок на пільгову іпотеку. Проте кредит отримує лише 1% від поданих заяв.

Про це повідомляє платформа Опендатабот.

За даними Укрфінжитло, 44% усіх виданих кредитів за програмою припадає на Ощадбанк. При цьому майже половина кредитів видана у Києві та Київській області.

"576 303 заявки було подано українцями на пільгове кредитування житла за півтора роки роботи програми єОселя. Лише по 1% від поданих заявок отримали кредити. 7 605 кредитів на суму понад 11,6 млрд грн було видано станом на кінець лютого 2024 року.

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Наразі лише 1 заявка із 76 поданих отримує кредитування житла за програмою", - йдеться у повідомленні.

Загалом за програмою єОселя працює 7 банків. П’ять з яких державні - Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Сенс банк та два з приватним капіталом — Глобус та Скай банк.

Найчастіше пільгові кредити на житло видають у Ощадбанку - 44% або майже кожен другий виданий кредит.

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97% від усіх виданих кредитів припадає на 3 банки: Ощадбанк (44%), Приватбанк (30%) та Укргазбанк (23%).