Повышение пенсии и изменения в выплатах для ВПО: что изменится с 1 марта в Украине

Кому повысят пенсию с марта, кто будет продолжать получать выплаты ВПЛ и что еще изменится для украинцев с 1 марта? (укр.)

Основна зміна з березня 2024 року в Україні стосуватимуться пенсіонерів. На перший місяць весни традиційно припадає переіндексація пенсії.

Крім цього, у березні змінюються правила для внутрішньо переміщених осіб – деякі переселенці можуть перестати отримувати виплати.

ЕП розповідає детальніше, що зміниться для українців з грудня.

Індексація пенсій

З 1 березня в Україні відбудеться переіндексація пенсій. Підвищення пенсій заплановане майже на 8%. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, індексація торкнеться більше 10 мільйонів українців.

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Середній розмір підвищення становитиме 322 гривні, а середня пенсія зросте до 5 717 гривень. Водночас максимальна сума підвищення не може бути більшою за 1 500 грн.

Крім цього з 1 березня 2024 року проведуть перерахунок пенсій з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року.

Оскільки з нового року зріс прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність (з 2 093 грн до 2 361 грн), також збільшуються розміри мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат та максимальної пенсії.

Останній місяць для ідентифікації пенсіонерів

Наприкінці 2023 року уряд продовжив терміни фізичної перевірки пенсіонерів, які стали ВПО до повномасштабної війни. Термін закінчується 31 березня.

Пройти перевірку можна як фізично – у відділеннях Пенсійного фонду чи Ощадбанку, – так і віддалено – через електронний кабінет ПФУ або відеоідентифікацію.

Якщо ж пенсіонер не пройде ідентифікацію, пенсія накопичуватиметься на розрахунковому рахунку пенсіонера. Після проходження уся сума пенсії перераховуватиметься на рахунок пенсіонера з місяця, у якому припинилось фінансування виплати.

Зміни у виплатах для ВПО

З 1 березня 2024 року змінюються правила виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). У Мінсоцполітики наголосили, що виплати продовжать для більшості нинішніх отримувачів, які належать до найбільш вразливих категорій.

Так, автоматично продовжуються виплати для ВПО, які не мають можливості працювати, а саме:

для пенсіонерів, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність);

осіб з інвалідністю I чи II групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа віком до 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.

Допомогу призначатимуть на всіх осіб з-поміж ВПО у сім’ї, але інші члени родини, які не працюють, мають зареєструватися в центрі зайнятості, інакше через місяць виплачувати допомогу припинять.

Крім цього, деяким категоріям ВПО можуть продовжити виплати ще на півроку, якщо подати нову заявку. Зокрема йдеться про такі випадки:

малолітня дитина, яка прибула в нову громаду без супроводу законного представника;

вагітна жінка після 30-го тижня вагітності;

людина, яка втратила працездатність, але не має права на пенсійну виплату та /або отримує державну соціальну допомогу (за умови, що середньомісячний сукупний дохід на одну особу в такій сім’ї не перевищує 9 444 грн).

Допомогу також отримають сімʼї які проживають на територіях де ведуться, або можливі бойові дії.

Також держава надає додаткову підтримку батькам, які не мають можливості працювати, адже доглядають дітей. Тому за заявою допомога продовжуватиметься, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 9 444 грн.

Більше про те, які категорії ВПО і далі маю право отримувати виплати, можна почитати тут.

Додатковий потяг від УЗ

З 1 березня "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд за маршрутом №203/204 Дніпро – Ворохта.

Поїзд відправлятиметься з Дніпра через день о 14:35 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. В зворотному напрямку, з Ворохти, поїзд відправлятиметься з 2 березня через день о 16:26 та прибуватиме до Дніпра о 12:35.

Квитки на поїзд вже доступні у застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-ботах та касах вокзалів.

Крім цього в УЗ нагадали, що на цей та інші поїзд доступна можливість раннього бронювання групових поїздок: заявки приймаються за 35 діб до відправлення поїзда через спеціальний сервіс замовлень.

Розподіл газу від "Нафтогазу" у нових областях

Оператор "Газмережі" під координацією групи "Нафтогаз" з 1 березня відповідатиме за розподіл природного газу ще у трьох областях – Чернівецькій, Івано-Франківській та Житомирській.

"Газмережі" отримали відповідну ліцензію на розподіл газу в усій Чернівецькій області, а також у Тисменицькому районі Івано-Франківської області та Коростишівському районі Житомирської області.

Водночас особові рахунки клієнтів залишаються незмінними. Однак з березня послуги з доставки газу потрібно буде сплачувати за новими реквізитами.

Останній місяць для подання декларації

До 31 березня 2024 року триває кампанія декларування за 2023 звітній період. Для певних категорій осіб подання декларацій відтермінували, зокрема для військовослужбовців та члені їх родин.

Подати декларації за 2021, 2022 та 2023 роки до кінця березня року декларанти з числа військовослужбовців:

міністрів, заступників міністрів, керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади та їх заступників;

які входять до складу ВЛК, ЛЛК або відряджені до них;

які проходять службу у ТЦК та СП, або відряджені до них;

які беруть участь у здійсненні закупівель товарів, робіт та послуг оборонного призначення.

Комі віддермінували подання декларацій:

військовослужбовцям Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, УДО, ЗСУ, інших військових формувань;

поліцейським поліції особливого призначення, залучених до ведення бойових дій;

особам, які для здійснення службових повноважень на постійній основі перебувають на територіях, на яких ведуться активні бойові дії;

особам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях;

особам, які беруть участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національних контингентів або національного персоналу;

особам, які є полоненими чи інтернованими;

особам, які внаслідок поранення чи захворювання, пов'язаних з виконанням обов’язків військової служби, перебувають на стаціонарному лікуванні та/або реабілітації.

Також відтермінування подання декларацій стосується членів сімей зазначених осіб. У цьому випадку подати декларацію можна протягом 90 днів після зміни умов, які надають право на відтермінування.

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Економічна правда