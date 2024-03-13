"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы на школьные весенние каникулы

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"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы в наиболее востребованных направлениях на период школьных весенних каникул.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

На весенних каникулах по стране будут курсировать следующие дополнительные поезда:

поезд № 159/160 Киев – Трускавец будет отправляться из Киева 23 марта в 10:24 и прибывать в Трускавец в 19:35. Из Трускавца отправляется в ту же дату в 08:26 и прибывает в Киев в 18:44.

поезд № 191/192 Киев – Львов отправляется из Киева 24 марта в 07:37 и прибывает во Львов в 17:21. Со Львова поезд будет отправляться в ту же дату в 11:55 и прибывать в Киев в 22:09.

поезд № 255/256 Киев – Рахов курсирует через день по парным числам из Киева в 14:59 и прибывает в Рахов в 07:50. Из Рахова поезд отправляется через день по нечетным в 19:37 и прибывает в Киев в 13:01.

поезд № 192 Львов – Киев отправится из Львова 17 марта в 11:55 и прибудет в Киев в 22:09.

поезд № 195 Киев - Ивано-Франковск отправится из Киева 17 марта в 07:37 и прибудет в Ивано-Франковск в 18:18. Из Ивано-Франковска в тот же день в Киев в 19.25 отправится поезд № 91, который прибудет в столицу в 06.19.

поезд № 201/202 Харьков – Ворохта отправляется из Харькова через день по парным в 18:55 и будет прибывать в Ворохту в 14:09. Из Ворохты поезд отправляется по нечетным в 16:29 и прибывает в Харьков в 12:33.

поезд № 203/204 Днепр – Ворохта отправляется из Днепра по нечетным в 14:35 и прибывает в Ворохту в 14:09. Из Ворохты поезд будет отправляться по парным в 16:29 и прибывать в Днепр в 12:35.

Также "Укрзализныця" выделила почти 30 дополнительных вагонов под групповые детские перевозки в марте. На такие поездки нужно подавать заявку за 35 дней до отправки поезда.

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Напомним:

"Укрзализныця" с 18 марта начнет онлайн-продажу билетов на еще одно международное сообщение – в Австрию и Венгрию.