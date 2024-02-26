В УЗ рассказали, будут ли повышать тарифы на перевозки

"Укрзализныця" не будет повышать тарифы на внутренние пассажирские и грузовые перевозки.

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко, передает Укринформ.

"В финансовом плане Укрзализныци на этот год не заложено повышение тарифов на перевозку. Ни на пассажирские, ни на грузовые", – подчеркнул Лященко.

Он подчеркнул, что речь идет именно о внутренних перевозках. Что касается зарубежных, то здесь действует совместное с международными партнерами ценообразование.

Реклама:

"По зарубежным – зависит не только от нас. Поэтому я не могу сказать полностью, что роста не будет. Однако если и будет, то точно незначительно", – добавил глава УЗ.

Напомним:

В конце 2023 года "Укрзализныця" объявила, что уменьшает скидки и гармонизирует цены на международные рейсы - это позволит продолжить обновлять парк вагонов и уменьшить общие убытки от пассажирских перевозок.

Реклама: