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УЗ призначила додаткові потяги Інстерсіті на маршруті Київ-Львів на кінець березня

Середа, 20 березня 2024, 14:40 - Артур Крижний

"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги Інтерсіті на маршруті Київ - Львів на пікові дати кінця березня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Призначаємо додатковий поїзд Інтерсіті+ №777/778 Київ — Львів на пікові дати кінця березня", - йдеться у повідомленні.

Так, 30 та 31 березня поїзд відправлятиметься з Києва о 06:50 та прибуватиме до Львова о 13:07, із зупинкою тільки по станції Підзамче у Львові о 12:55. В зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 13:45 і прибуватиме до Києва о 20:04.

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Квитки будуть доступні в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Укрзалізниця Київ Львів
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