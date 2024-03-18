Литва ввела более строгий контроль за зерном из России и оккупированных ею регионов

С 18 марта в Литве вводят строгий контроль за зерном, ввозимым в страну из России, оккупированных ею регионов других государств и Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

В связи с усиленным контролем будут проверять каждый вагон или транспортное средство с зерном импортного производства, предназначенного как для литовского рынка, так и для экспорта через Клайпедский порт.

В ближайшее время будут приняты новые решения по еще более строгому контролю – тогда будут проверять и происхождение зерна, которое перевозят через Литву, сообщило Министерство сельского хозяйства.

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"Министерство сельского хозяйства в ответ на поступившую информацию о реализации зерна, изъятого Россией на оккупированных территориях, через порты Балтийского моря, срочно приняло меры по усилению контроля за зерном, ввозимым из России и других стран повышенного риска", – говорится в заявлении министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса.

Пока будут проверять только фуражное зерно, а проверка продовольственного зерна должна вступить в силу чуть позже.

В список стран повышенного риска вошли Россия и Беларусь, а также аннексированный Россией Крым и другие оккупированные территории Украины, регион Приднестровья, который не находится под контролем правительства Молдовы, и оккупированные регионы Грузии – Абхазия и Южная Осетия.

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Продукцию будут проверять на наличие остатков пестицидов, микротоксинов, металлов.

Министерство сельского хозяйства Литвы в конце февраля анонсировало, что усиливает контроль за импортом зерна из России, Беларуси и оккупированных РФ территорий Украины, Молдовы и Грузии.

Ранее министерство сельского хозяйства Литвы заявило, что объявит о новых ограничениях на импорт зерна из России и Беларуси, но полный запрет вводить не будет.

На заседании Европейского Совета на этой неделе Чехия предложит запретить импорт российского и белорусского зерна в Европейский Союз.

Европейская правда.