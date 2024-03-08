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Литва выделит 5 миллионов евро на восстановление разрушенных школ и детсадов Украины

Пятница, 8 марта 2024, 18:00 - Артур Крыжный
 
GettyImages

Литва выделит 5 миллионов евро на восстановление разрушенных во время войны школ и детских садов в Украине.

Об этом сообщает издание LRT.lt со ссылкой на слова министра финансов Литвы Гинтаре Скайсте.

"Во время этого визита мы объявили о выделении 5 миллионов евро на поддержку реконструкции и адаптации разрушенных в Украине школ и детских садов путем установки в них укрытий", — сказала она.

Напомним:

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28 февраля Правительство Литвы согласилось выделить дополнительно 326 тысяч евро на поддержку беженцев из Украины.

Литва ремонт диджитализация
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