Литва суворіше перевірятиме російське зерно та збіжжя, яке РФ вивозить з окупованих територій

З 18 березня у Литві запроваджують суворіший контроль за зерном, що ввозиться до країни з Росії, окупованих нею регіонів інших держав та Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

У зв’язку з посиленим контролем перевірятимуть кожен вагон або транспортний засіб із зерном імпортного виробництва, призначеного як для литовського ринку, так і для експорту через Клайпедський порт.

Найближчим часом буде ухвалено нові рішення щодо ще суворішого контролю – тоді перевірятимуть і походження зерна, яке перевозять через Литву, повідомило Міністерство сільського господарства.

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"Міністерство сільського господарства у відповідь на інформацію, що надійшла про реалізацію зерна, вилученого Росією на окупованих територіях, через порти Балтійського моря, терміново вжило заходи щодо посилення контролю за зерном, що ввозиться з Росії та інших країн підвищеного ризику", – ідеться в заяві міністра сільського господарства Кястутіса Навіцкаса.

Поки що перевірятимуть тільки фуражне зерно, а перевірка продовольчого зерна має набути чинності трохи пізніше.

До списку країн підвищеного ризику увійшли Росія та Білорусь, а також анексований Росією Крим та інші окуповані території України, регіон Придністров'я, що не перебуває під контролем уряду Молдови, та окуповані регіони Грузії – Абхазія і Південна Осетія.

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Продукцію перевірятимуть на наявність залишків пестицидів, мікротоксинів, металів.

Міністерство сільського господарства Литви наприкінці лютого анонсувало, що посилює контроль за імпортом зерна з Росії, Білорусі та окупованих РФ територій України, Молдови та Грузії.

Раніше міністерство сільського господарства Литви заявило, що оголосить про нові обмеження на імпорт зерна з Росії та Білорусі, але повну заборону не запроваджуватиме.

На засіданні Європейської Ради цього тижня Чехія запропонує заборонити імпорт російського та білоруського зерна до Європейського Союзу.

Європейська правда.