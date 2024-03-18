Маск опубликовал открытый код разработанного его ИИ-стартапом xAI чат-бота Grok

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Миллиардер Илон Маск 17 марта опубликовал открытый код чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) Grok, что стало еще одним шагом одного из самых богатых предпринимателей мира в борьбе за контроль над будущим ИИ.

Об этом пишет The New York Times.

"Grok является продуктом xAI, компании, которую господин Маск основал в прошлом году. Хотя xAI является независимой от X компанией, ее технология была интегрирована в платформу социальных сетей и обучается на публикациях пользователей. Пользователи, которые подписались на премиум-функции X, могут задавать Grok вопросы и получать ответы.

Открыв код для просмотра и использования всеми желающими, Илон Маск углубил жаркие дебаты в мире искусственного интеллекта относительно того, поможет ли это сделать технологию более безопасной или просто откроет ее для злоупотреблений", - пишет газета.

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Маск сделал то же самое с алгоритмом рекомендаций X в прошлом году, но с тех пор не обновлял его.

"Еще есть над чем работать, но эта платформа уже на сегодняшний день является наиболее прозрачной и правдивой", - написал Маск в воскресенье в ответ на замечания относительно открытого кода алгоритма рекомендаций X.

Маск анонсировал открытие кода Grok 11 марта.

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Этот шаг предоставит доступ к коду, лежащему в основе технологии, и сблизит xAI с Meta и французской Mistral, обе из которых имеют модели ИИ с открытым исходным кодом, отмечает агентство Reuters. Google также выпустила модель ИИ под названием Gemma, которую сторонние разработчики могут доработать в соответствии со своими потребностями.

Напомним:

Илон Маск подал в суд на OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана. Он обвиняет их в нарушении учредительного соглашения, поскольку компания начала ставить прибыль выше пользы для человечества.

Разработчик ChatGPT OpenAI опроверг заявления Илона Маска о том, что стартап отказался от своей начальной миссии по разработке искусственного интеллекта во благо человечества, а не ради прибыли.

Экономическая правда