Маск опублікував відкритий код розробленого його ШІ-стартапом xAI чат-бота Grok

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Мільярдер Ілон Маск 17 березня опублікував відкритий код чат-бота зі штучним інтелектом (ШІ) Grok, що стало ще одним кроком одного із найбагатших підприємців світу у боротьбі за контроль над майбутнім ШІ.

Про це пише The New York Times.

"Grok є продуктом xAI, компанії, яку пан Маск заснував минулого року. Хоча xAI є незалежною від X компанією, її технологія була інтегрована в платформу соціальних мереж і навчається на публікаціях користувачів. Користувачі, які підписалися на преміум-функції X, можуть ставити Grok запитання та отримувати відповіді.

Відкривши код для перегляду і використання усіма бажаючими, Ілон Маск поглибив палкі дебати у світі штучного інтелекту щодо того, чи допоможе це зробити технологію безпечнішою, чи просто відкриє її для зловживань", - пише газета.

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Маск зробив те ж саме з алгоритмом рекомендацій X минулого року, але відтоді не оновлював його.

"Ще є над чим працювати, але ця платформа вже на сьогоднішній день є найбільш прозорою та правдивою", - написав Маск у неділю у відповідь на зауваження щодо відкритого коду алгоритму рекомендацій X.

Маск анонсував відкриття коду Grok 11 березня.

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Цей крок надасть доступ до коду, що лежить в основі технології, і зблизить xAI з Meta і французькою Mistral, обидві з яких мають моделі ШІ з відкритим вихідним кодом, зазначає агентство Reuters. Google також випустила модель ШІ під назвою Gemma, яку сторонні розробники можуть доопрацювати відповідно до своїх потреб.

Нагадаємо:

Ілон Маск подав до суду на OpenAI та її генерального директора Сема Альтмана. Він звинувачує їх у порушенні засновницької угоди, оскільки компанія почала ставити прибуток вище за користь для людства.

Розробник ChatGPT OpenAI спростував заяви Ілона Маска про те, що стартап відмовився від своєї початкової місії з розробки штучного інтелекту на благо людства, а не заради прибутку.

Економічна правда