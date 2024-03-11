Маск готовится выпустить на этой неделе конкурента ChatGPT с открытым исходным кодом

Илон Маск заявил, что на этой неделе его фирма по искусственному интеллекту xAI выпустит с открытым исходным кодом "Grok", чат-бота, который конкурирует с ChatGPT от OpenAI.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Это произошло примерно через два месяца после того, как генеральный директор Tesla заявил, что ему неудобно превращать автопроизводителя в лидера в области ИИ и робототехники, если он не будет иметь не менее 25% голосов в компании.

Ранее в этом месяце Маск подал в суд на компанию OpenAI, которая занимается разработкой ChatGPT, и ее генерального директора Сэма Альтмана, заявив, что они отказались от первоначальной миссии стартапа - разрабатывать искусственный интеллект на благо человечества, а не ради прибыли.

Реклама:

В ноябре в эпизоде подкаста с компьютерным ученым и подкастером Лексом Фридманом Маск предположил, что ему нравится концепция искусственного интеллекта с открытым исходным кодом. В том же месяце стартап миллиардера запустил модель ИИ для небольшой группы пользователей.

В декабре xAI запустил своего конкурента ChatGPT - Grok - для подписчиков Premium+ платформы социальных сетей X, стремясь создать, по словам Маска, "максимально правдивый ИИ, который ищет правду".

Напомним:

Реклама:

Илон Маск подал в суд на OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана. Он обвиняет их в нарушении учредительного соглашения, поскольку компания начала ставить прибыль выше пользы для человечества.

Разработчик ChatGPT OpenAI опроверг заявления Илона Маска о том, что стартап отказался от своей начальной миссии по разработке искусственного интеллекта во благо человечества, а не ради прибыли.