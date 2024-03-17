В профильном комитете возник раскол из-за законопроекта о "ветеранских предприятиях"

Підкомітет ВРУ з питань соціального захисту прав ветеранів

В Комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов возникли разные мнения относительно доработки законопроекта "О ветеранских предприятиях".

Об этом известно из сообщений Комитета по вопросам по вопросам по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов и его Подкомитета по вопросам социальной защиты прав ветеранов.

В преамбуле проекта закона "О ветеранском предпринимательстве" указано, что он направлен на создание благоприятных условий для начала и развития ветеранского предпринимательства, повышение его конкурентоспособности, решение проблем реинтеграции ветеранов войны в гражданскую жизнь.

Зарегистрировали его еще в ноябре 2023 года.

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13 марта состоялось заседание профильного Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, на котором возникли разногласия относительно целесообразности включения в повестку дня сессии проекта Закона.

Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде включить указанный законопроект в повестку дня сессии парламента и в первом чтении принять его за основу.

При этом, на своей странице в Facebook председатель Подкомитета по вопросам социальной защиты прав ветеранов Анатолий Остапенко публично выступил против включения проекта в повестку дня, отметив основные проблемы законопроекта.

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В частности он указывает на разногласия с нынешним законодательством относительно термина "ветеранское социальное предприятие", а также относительно согласованности с Законом "О правовом режиме военного положения".

Кроме этого, отмечают, что Законопроектом не предусмотрено введение налоговых механизмов стимулирования ветеранского предпринимательства, потому что это регулируется только изменениями в Бюджетный кодекс и Налоговый кодекс.

В проекте определено, что введение налоговых механизмов стимулирования ветеранского предпринимательства является одним из основных направлений государственной политики в сфере ветеранского предпринимательства.

Председатель Подкомитета отмечает, что в такой форме эта норма имеет исключительно декларативный характер.

В свою очередь автор законопроекта Тарас Тарасенко отметил, что проект был согласован большим количеством заинтересованных сторон, при этом указывая на то, что его можно будет доработать между первым и вторым чтением в ВР:

"Мы получили от министерств позиции, что проект Закона можно доработать между первым и вторым чтением", отметил Тарасенко.

И.о. министра по делам ветеранов выступил в поддержку законопроекта.

Экономическая правда