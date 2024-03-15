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Польські фермери анонсували блокаду дороги на кордоні зі Словаччиною

П'ятниця, 15 березня 2024, 13:35 - Європейська правда

Польські фермери анонсували блокаду-контроль на одній з доріг між Польщею та Словаччиною, яку хочуть тримати до кінця березня.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Фермери з прилеглих населених пунктів планують перевіряти вантажі на кордоні Словаччини й Польщі в районі села Хижне та подали заявку на свій протест до гміни у Яблонці. 

Причина протесту та ж, що й усіх попередніх акцій фермерів – вони вимагають зупинити "неконтрольованого наплив збіжжя з України до ЄС", а також змінити вимоги "зеленого" законодавства Євросоюзу, які ускладнюють їм конкуренцію з дешевшою продукцією з третіх країн.

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Протестувальники поїдуть на КПП зі своїми тракторами та планують перевіряти кожну вантажівку, що прямує до Польщі, і пропускати по одній на годину. Вони пообіцяли безперешкодно пропускати легкові авто, пішоходів та велосипедистів. 

Водіїв вантажівок, які не пройдуть "огляд", обіцяють не пускати до Польщі.

Бельгійські фермери у четвер частково блокували дороги до портів. 

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Як повідомляли раніше, Єврокомісія у п’ятницю має презентувати пакет заходів для пом’якшення проблем європейських фермерів, які вийшли на протести у різних країнах.

Європейська правда

Польща Словаччина
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