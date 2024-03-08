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Украина получит первые транши Ukraine Facility в марте и апреле - ЕК

Пятница, 8 марта 2024, 15:35 - Артур Крыжный
 
GettyImages

Украина получит первый транш по программе Ukraine Facility в размере 4,5 млрд евро уже в марте, а второй в размере 1,5 млрд евро поступит в апреле.

Об этом сообщил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы уже окончательно дорабатываем механизм поддержки Украины, который называется Ukraine Facility", — сказал Домбровскис на совместном брифинге с премьер-министром Денисом Шмыгалем в Киеве в пятницу.

Напомним:

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Совет Европейского Союза 28 февраля одобрил среднесрочный пересмотр бюджета до 2027 года, который предусматривает также учреждение механизма Ukraine Facility - четырехлетнего плана помощи на 50 миллиардов евро.

Еврокомиссия
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