Apple отменила решение о запрете производителя "Fortnite" в ЕС

Getty Images

Компания Apple позволит Epic запустить собственный магазин приложений для iPhone в регионе.

Об этом сообщает Bloomberg.

Apple восстановит учетную запись разработчика для шведского подразделения Epic, что позволит игровой компании продолжить реализацию планов по созданию собственного магазина приложений в ЕС.

В соответствии с Законом ЕС о цифровых рынках, который вступил в силу на этой неделе, Apple обязана разрешить конкурирующим маркетплейсам работать на своей платформе.

Реклама:

"Apple сообщила нам и пообещала Европейской комиссии, что восстановит нашу учетную запись разработчика", - заявили в Epic.

Epic нуждается в учетной записи разработчика, чтобы запускать приложения в регионе и продолжать работу над своим маркетплейсом приложений, который будет служить заменой Apple App Store. До сих пор производитель iPhone не позволял загружать приложения за пределами своего маркетплейса - процесс, известный как боковая загрузка. Обычно Apple взимает комиссию в размере от 15% до 30% за покупки в App Store.

Напомним:

Реклама:

В марте впервые в истории Европейский Союз оштрафовал компанию Apple на 1,84 миллиарда евро (2 миллиарда долларов) за нарушение антимонопольного законодательства.