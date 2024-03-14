Вызовы на море и границе. Какое будущее у внешней торговли Украины
Центр экономической стратегии (ЦЭС) совместно с German Economic Team (GET) приглашают вас присоединиться к обзору экономики в феврале со специальной темой: "Вызовы на море и границе. Какое будущее у внешней торговли Украины" (укр.)
Україна вже відновила експорт морем до показників січня 2022 року. Разом з тим напруга на польському кордоні зростає. Для вирішення проблеми уряд шукає нові логістичні можливості. Зокрема планує запустити перші контейнеровози, які досі не використовували з безпекових причин.
Традиційно економісти ЦЕС оглянуть зміни в економіці за лютий 2024 року 一 від вкрай малих надходжень міжнародної допомоги до рекордного експорту електроенергії та агропродукції.
Захід відбудеться 14 березня о 17:00 на платформі Zoom. Зареєструватися можна за посиланням.
Розклад події:
17:00 – 17:05 Вступне слово, Гаррі Полушкін, проєктний менеджер GET в Україні;
17:05 – 17:30 Огляд української економіки у січні, команда ЦЕС;
17:30 – 18:30 Обговорення спеціальної теми. Запрошені учасники:
- Юрій Васьков, заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України;
- Юрій Кізлевіч, керівник департаменту перевалки та флоту компанії Kernel;
- Артем Куюн, співзасновник Консалтингової групи "А-95";
- Тетяна Острікова, експертка Громадської ради Держмитслужби, голова підкомітету з митної справи у ВРУ 8-го скликання;
- Володимир Патіс, співзасновник компанії ESKADA-M, президент Української асоціації меблевиків;
- Ханс Янус, експерт з фінансового страхування у Східній Європі та Центральній Азії, колишній президент Міжнародного союзу страхування кредитів та інвестицій Бернського союзу.
Модератор: виконавчий директор ЦЕС Гліб Вишлінський.
Подія проходитиме українською з паралельним перекладом на англійську.
Медіапартнер — Економічна правда.