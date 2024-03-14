Центр экономической стратегии (ЦЭС) совместно с German Economic Team (GET) приглашают вас присоединиться к обзору экономики в феврале со специальной темой: "Вызовы на море и границе. Какое будущее у внешней торговли Украины" (укр.)

Україна вже відновила експорт морем до показників січня 2022 року. Разом з тим напруга на польському кордоні зростає. Для вирішення проблеми уряд шукає нові логістичні можливості. Зокрема планує запустити перші контейнеровози, які досі не використовували з безпекових причин.

Традиційно економісти ЦЕС оглянуть зміни в економіці за лютий 2024 року 一 від вкрай малих надходжень міжнародної допомоги до рекордного експорту електроенергії та агропродукції.

Захід відбудеться 14 березня о 17:00 на платформі Zoom. Зареєструватися можна за посиланням.



Розклад події:



17:00 – 17:05 Вступне слово, Гаррі Полушкін, проєктний менеджер GET в Україні;

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17:05 – 17:30 Огляд української економіки у січні, команда ЦЕС;

17:30 – 18:30 Обговорення спеціальної теми. Запрошені учасники:

Юрій Васьков , заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України;

Юрій Кізлевіч , керівник департаменту перевалки та флоту компанії Kernel;

Артем Куюн , співзасновник Консалтингової групи "А-95";

Тетяна Острікова , експертка Громадської ради Держмитслужби, голова підкомітету з митної справи у ВРУ 8-го скликання;

Володимир Патіс , співзасновник компанії ESKADA-M, президент Української асоціації меблевиків;

Ханс Янус , експерт з фінансового страхування у Східній Європі та Центральній Азії, колишній президент Міжнародного союзу страхування кредитів та інвестицій Бернського союзу.



Модератор: виконавчий директор ЦЕС Гліб Вишлінський.

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Подія проходитиме українською з паралельним перекладом на англійську.

Медіапартнер — Економічна правда.