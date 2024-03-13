Более половины бюджета украинцы тратят на еду и обязательные платежи – исследование Deloitte

Показатель расходов украинцев на продукты питания и обязательные платежи достигает 66%, что более чем вдвое больше, чем средний мировой показатель.

Об этом говорится в исследовании "Потребительские настроения украинцев во второй год полномасштабного вторжения" от "Делойт" в Украине.

"В этом году было проведено сравнение потребительских настроений украинцев с настроениями потребителей в Германии, Польше, США, Канаде, ЮАР и со средним мировым показателем.

Украинцы больше всего среди жителей других стран, в которых проводилось исследование, тратят на продукты питания и обязательные платежи. Этот показатель достигает 66%, что более чем вдвое больше, чем средний мировой показатель. Украина - единственная среди исследуемых стран, где расходы на эту категорию превышают 50%", - говорится в сообщении.

Реклама:

При этом, по результатам исследования, украинцы значительно меньше тратят на товары и услуги, которые не являются необходимыми для базового существования.

Наиболее заметна разница в распределении бюджета на такие категории:

Досуг (включая рестораны/кафе), отдых и туризм: украинцы тратят 2% своего бюджета на эту категорию, в то время как жители Германии - 17%, Польши - 15%, США - 19%, Канады - 15%, ЮАР - 17%.

Электроника, бытовая техника и товары домашнего обихода: украинцы тратят 2% бюджета на эту категорию, жители Германии - 10%, Польши - 12%, США - 12%, Канады - 10%, ЮАР - 14%.

В таких категориях, как одежда и обувь, здравоохранение, транспортные расходы и цифровые услуги, нет ощутимой разницы между украинцами и жителями сравниваемых стран, добавляют в компании.

Реклама:

Опрос украинцев, который лег в основу исследования, проводился с 13 по 28 ноября 2023 года. В нем приняли участие более 1000 жителей Украины в возрасте от 18 лет, которые пользуются смартфонами. Опрос охватил все регионы Украины (за исключением временно оккупированных территорий).

Для сбора данных использовался количественный метод - онлайн-опрос по квотированной выборке, что соответствует социально-демографическому портрету населения Украины.

Экономическая правда