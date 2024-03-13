Онлайн-шопинг становится все более популярным среди украинцев – исследование Deloitte

В 2023 году частота онлайн-заказов увеличилась на 12%: чаще всего в интернете украинцы покупают электронику и бытовую технику (26%), косметику и парфюмерию (19%), а также одежду и обувь (17%).

Об этом говорится в исследовании "Потребительские настроения украинцев во второй год полномасштабного вторжения" от "Делойт" в Украине.

При этом офлайн остается важным форматом покупки в жизни украинцев, говорят в "Делойт".

"Если сравнивать с 2022 годом, когда из-за полномасштабного вторжения и вопросов безопасности частота офлайн-покупок существенно сократилась до 50%, то в этом году наблюдается восстановление: количество покупок увеличилось на 9%. Чаще всего в традиционных магазинах покупают еду (85%), алкогольные напитки (79%), товары для дома и бытовую химию (72%)", - говорится в исследовании.

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При этом опрос свидетельствует, что в 2023 году тенденция экономить среди украинских потребителей сохранилась.

"В зависимости от категории товаров, экономят от 41% до 77% украинцев. Несмотря на то, что показатель все еще высокий, наблюдается положительная динамика, если сравнить с 2022 годом (47%-86%). Меньше всего экономят на лекарственных средствах, детских товарах и покупке готовой пищи.

Относительно продуктов питания, которые составляют значительную долю чека украинцев, то расходы в этом сегменте выросли у 32% потребителей. Значительная часть украинцев покупает еду (47%) и лекарства (43%) впрок", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в 2023 году сократилось посещение ресторанов и баров: 55% опрошенных делают это значительно реже, что на 24 п.п. меньше, чем в 2022 году. Зато растет популярность приготовления пищи дома (50%), больше всего это касается временно безработных (53%), фрилансеров (72%) и тех, кто занимается домохозяйством (59%).

Досуг продолжает быть не в приоритете расходов - 65% респондентов экономят на развлечениях вне дома, а 58% реже посещают кинотеатры и концерты. Онлайн-развлечения становятся все более популярными: 32% украинцев увеличили расходы на просмотр ТВ и стриминговых каналов, добавляет "Делойт".

Опрос украинцев, который лег в основу исследования, проводился с 13 по 28 ноября 2023 года. В нем приняли участие более 1000 жителей Украины в возрасте от 18 лет, которые пользуются смартфонами. Опрос охватил все регионы Украины (за исключением временно оккупированных территорий).

Для сбора данных использовался количественный метод - онлайн-опрос по квотированной выборке, что соответствует социально-демографическому портрету населения Украины.

Экономическая правда