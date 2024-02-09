ВАКС конфисковал активы греческо-российского олигарха Саввиди – ЦПК

Иван Саввиди Getty images

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход государства активов российско-греческого олигарха Ивана Саввиди и его жены Кирияки.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК), который поддерживал иск.

Отмечается, что решение приняла коллегия судей в составе Алексея Кравчука, Инны Белоус и Евгения Крука.

У Саввиди и его жены заберут:

Реклама:

100% корпоративных акций ЧАО "Пентопак", который является одним из лидеров по производству упаковки для мясных и колбасных изделий;

100% корпоративных прав дочернего предприятия "Атлантис-Пак Украина".

Номинальной владелицей фирм является жена Саввиди, но фактически они принадлежат ее мужу, добавляет ЦПК.

Отмечается, что в 2015 году Саввиди публично приветствовал оккупацию Крыма РФ и его так называемое "присоединение" к России.

Летом 2023 года проект Trap Aggressor аналитического центра StateWatch заявил, что в Украине до сих пор не конфисковали активы компаний, связанных с 25 олигархами, обслуживающих работу российского военно-промышленного комплекса. Среди них был и Саввиди.

Реклама:

По данным НАПК, Саввиди основал группу "Агроком": владеет мясоперерабатывающими и упаковочными заводами, тепличными хозяйствами и заводом по производству газированной воды. Он также был депутатом российского парламента от "Единой России".

Кроме российского, Саввиди также имеет гражданство Греции: там он, в частности, владеет портом и футбольным клубом ПАОК.

Экономическая правда