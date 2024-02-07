Один из подозреваемых по "делу Мазепы" обратился к президенту из СИЗО: "банальный передел собственности"

Задержанный по "делу Мазепы" совладелец Riviera Village Сергей Слюсаренко написал открытое письмо Владимиру Зеленскому из СИЗО, в котором находится более двух месяцев. Свой арест он называет наступлением на честный бизнес.

Об этом стало известно из письма, которое есть в распоряжении ЭП.

"...Чем больше я разбирался в обстоятельствах своего дела, тем больше нарастало нашествие неправедных обвинений, фальсифицированных экспертиз, неправосудных решений. Когда по отработанной на моей компании схеме нечистые на руку правоохранители развернули масштабное наступление на украинский бизнес. B целом, я окончательно осознал, - то, что с самого начала мне показалось ужасной ошибкой, на самом деле представляет угрозу в национальном масштабе для экономической безопасности Украины, европейского будущего нашей страны", - написал бизнесмен.

Он заявляет, что "под надуманным предлогом, прикрываясь фальшивыми экспертизами, громкими лозунгами о "борьбе с коррупцией" и интересах государства осуществляется банальный передел собственности".

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Он призвал президента "остановить правовой беспредел против Riviera Village и защитить украинский бизнес от незаконного давления и безосновательных обвинений".

Также в СИЗО как подозреваемая по делу находится секретарь Riviera Village Алина Шило.

Бизнес-партнер Слюсаренко Владимир Лимаков в своем Facebook отмечает, что 25 января Печерский районный суд Киева принял решение о сумме залога в 50 миллионов гривен, что является неоправданно высокой для девушки.

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"И дело здесь даже не в том, что максимальная возможная сумма залога, согласно закону, в 55 раз меньше. - Перед судьей не олигарх и не банкир. Перед ней девушка из просто семьи. Которую обвиняют не в ограблениях и убийствах. Вся вина которой лишь в том, что она работает в Riviera Village.

Если у кого-то до этого момента еще оставались иллюзии относительно того, что происходило в тот день в стенах суда, все сомнения исчезли. - Обвинение, суд, руководствуются не соображениями безопасности, законности, следствия... Единственная их цель - запугать. - Владельцев, сотрудников Riviera Village. И если для этого нужно месяцами держать в заложниках беззащитную невинную девушку, так и будет", - пишет Лимаков.

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Напоминаем:

Следствие настаивает, что две преступные группировки - Слюсаренко и Игоря Мазепы - автономно друг от друга в одно и то же время незаконно завладели стратегически важными землями. В результате государство получило миллионные убытки, а Киев оказался на грани техногенной катастрофы.

Ранее издание Forbes писало, что одновременно со Слюсаренко в СИЗО также попали два топ-менеджера и юрист Riviera Village. Им назначены залоги от 8 млн грн до 75 млн грн. Еще одной подозреваемой является 72-летняя мать Слюсаренко, которая находится под домашним арестом.

Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

ГБР задержало бизнесмена Игоря Мазепу по делу незаконной приватизации земельных участков в Киевской области - в материалах дела Мазепа указан "заказчиком завладения участками".

Печерский районный суд 19 января по ходатайству Офиса генпрокурора избрал меру пресечения инвестбанкиру, основателю Concorde Capital Игорю Мазепе в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 349 миллионов гривен.

Основатель Concorde Capital Игорь Мазепа 23 января после уплаты залога в размере 21 миллион гривен вышел из СИЗО.