Расходы госбюджета в январе пришлось сократить из-за отсутствия финансовой помощи от партнеров

Правительство в январе сократило часть расходов бюджета из-за отсутствия финансовой помощи от международных партнеров.

Об этом сообщил глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Минфина.

Дефицит государственного бюджета в январе сократился почти в 20 раз по сравнению с декабрем прошлого года и составил 14,9 млрд грн, что является одним из наименьших показателей за время войны.

От партнеров Украина получила только финансирование от Японии (льготные займы и гранты) на сумму 390 млн долл (14,6 млрд грн), что в 11 раз меньше аналогичного месяца прошлого года.

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Финансирование всех критически важных расходов на оборону и социальную защиту в январе было обеспечено, прежде всего, за счет:

существенного перевыполнения плана по доходам - ГНС перевыполнила месячную роспись на 13,8% (+7,3 млрд грн); ГМС на 30,3% (+11 млрд грн); все доходы по общему и спецфонду составили 154,2 млрд.грн., что на 73% (+65,9 млрд грн) больше января прошлого года.

приоритезации расходов и эффективного управления бюджетной ликвидностью - в январе бюджетные расходы составили 169,3 млрд грн, в том числе по общему фонду - 149,5 млрд.грн (на 12,8% меньше чем за январь прошлого года, в т.ч. по общему фонду - на 18,7% меньше).

Напоминаем:

Большую часть средств, которые Украина получит от Европейского Союза, направят на поддержку государственного бюджета Украины.

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