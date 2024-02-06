Минфин привлек более 8 миллиардов от размещения ОВГЗ
Министерство финансов на аукционах 6 февраля разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на общую сумму почти 8,4 млрд гривен в эквиваленте.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.
Так, от размещения 1-летних облигаций под 16,8% удалось привлечь 3,202 млрд грн.
Зато от продажи ОВГЗ со сроком обращения 1,7 года поступило 2,113 млрд грн под 17,6% годовых.
Кроме того, размещение облигаций сроком обращения более трех лет под 18,5% годовых принесло госбюджету 57 млн грн.
В то же время были предложены ОВГЗ в долларах: 80 млн долл министерство привлекло под 3,2% с погашением через 1 год.
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Напомним:
Министерство финансов на аукционах 30 января разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на общую сумму почти 1,6 млрд грн.
На первом аукционе по размещению ОВГЗ в этом году Минфин разместил облигации на сумму почти 16,8 млрд гривен.
Экономическая правда.