С начала года почти 2 тысячи предпринимателей получили доступные кредиты
С начала 2024 года по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" банки выдали бизнесу 1 777 кредитов на 7 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.
Отмечается, что за прошедшую неделю в рамках госпрограммы предприниматели получили от банков 671 льготный кредит на общую сумму 2 млрд грн, в том числе от банков государственного сектора экономики - 533 кредита на 1,3 млрд гривен.
Всего с начала большой войны в Украине выдано 45 919 доступных кредитов на общую сумму 184,6 млрд грн, из которых по состоянию на 29 января текущего года:
- 13,53 млрд грн - на инвестиционные цели;
- 8,74 млрд грн - как антикризисные кредиты;
- 3,73 млрд грн - как рефинансирование предварительно полученных кредитов;
- 36,39 млрд грн - кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- 57,98 млрд грн - на антивоенные цели.
"Всего с момента старта программы подписано 80 741 кредитный договор на общую сумму 274,2 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики - 54 745 договоров на 120,6 млрд гривен", - объясняют в министерстве.
Напомним:
По программе доступных ипотек "еОселя" на прошлой неделе кредиты получили ше 161 семья, всего с начала действия инициативы - 6 757 семей на общую сумму 10,2 млрд грн.