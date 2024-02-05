С начала года почти 2 тысячи предпринимателей получили доступные кредиты

Инфографика: минфин

С начала 2024 года по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" банки выдали бизнесу 1 777 кредитов на 7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Отмечается, что за прошедшую неделю в рамках госпрограммы предприниматели получили от банков 671 льготный кредит на общую сумму 2 млрд грн, в том числе от банков государственного сектора экономики - 533 кредита на 1,3 млрд гривен.

Всего с начала большой войны в Украине выдано 45 919 доступных кредитов на общую сумму 184,6 млрд грн, из которых по состоянию на 29 января текущего года:

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13,53 млрд грн - на инвестиционные цели;

8,74 млрд грн - как антикризисные кредиты;

3,73 млрд грн - как рефинансирование предварительно полученных кредитов;

36,39 млрд грн - кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

57,98 млрд грн - на антивоенные цели.

"Всего с момента старта программы подписано 80 741 кредитный договор на общую сумму 274,2 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики - 54 745 договоров на 120,6 млрд гривен", - объясняют в министерстве.

Напомним:

По программе доступных ипотек "еОселя" на прошлой неделе кредиты получили ше 161 семья, всего с начала действия инициативы - 6 757 семей на общую сумму 10,2 млрд грн.

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