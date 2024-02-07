Tesla за январь продала только один электромобиль в Южной Корее

Компания Tesla в январе продала только один электромобиль в Южной Корее из-за ценовой политики, проблем с безопасностью и отсутствия зарядной инфраструктуры.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание со ссылкой на данные сеульского Carisyou и министерства торговли Кореи отмечает, что продажа Model Y стала худшим месяцем с июля 2022 года, когда, вообще Tesla не продала ни одного автомобиля. По данным Carisyou, количество новых электромобилей, зарегистрированных в Корее, упало на 80% в январе по сравнению с декабрем.

Причиной снижения энтузиазма в отношении электромобилей в Южной Корее являются высокие процентные ставки и инфляция. Кроме того, беспокойство потребителей относительно возгорания аккумуляторов и нехватка быстрых зарядных устройств также снижают спрос. Низкие продажи Tesla в январе знаменуют собой серьезные изменения для бренда, поскольку произведенная в Китае Model Y была одним из лидеров продаж прошлого года.

Реклама:

На продажи электромобилей в Корее также влияют сильные сезонные колебания спроса. Многие люди избегают покупки транспортных средств в январе, поскольку хотят дождаться объявления правительства о субсидиях.

В июле 2023 года компания установила отпускную цену на Model Y китайского производства на уровне 56,9 млн вон (43 тыс долл), приблизив ее к порогу в 57 млн вон, что позволяет автомобилям претендовать на полную государственную субсидию. В плане на 2024 год, объявленном во вторник, этот уровень был снижен до 55 млн вон, что уменьшает субсидию для Model Y от Tesla вдвое.

Напомним:

Реклама:

Tesla в 4 квартале 2023 года изготовила почти 495 тыс электромобилей, а всего за год поставки электромобилей выросли на 38% - до 1,81 млн авто.