Tesla торік збільшила постачання електромобілів на 38%

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Компанія Tesla прозвітувала, що у 4 кварталі 2023 року виготовила майже 495 тис електромобілів, а загалом за рік поставки електромобілів зросли на 38% - до 1,81 млн авто.

Про це йдеться у звіті Tesla.

При цьому у 2023 році компанія збільшила випуск на 35% - до 1,85 млн авто.

Зазначається, що компанія поставила 1,74 млн Model 3 та Model Y та майже 70 тис інших, дорожчих моделей.

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Компанія додала, що планує оприлюднити фінансові результати за четвертий квартал 24 січня після закриття ринку. Тоді ж топменеджмент Tesla проведе онлайн-трансляцію з відповідями на запитання.

Як зазначає Reuters, продажі електромобілів Tesla в Китаї у грудні 2023 року зросли на 68,7% порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

За даними Китайської асоціації легкових автомобілів, Tesla у грудні продала майже 95 тисяч електромобілів.

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При цьому поставки Model 3 і Model Y китайського виробництва зросли на 14,2% в порівнянні з листопадом.

Китайський конкурент BYD з лінійкою електромобілів Dynasty і Ocean та гібридів в поставив 341 043 легкових автомобіля в грудні, що на 13% більше у місячному обчисленні, і на 45% - у річному.

"У той час як BYD продовжує стимулювати продажі за допомогою різноманітних знижок, американський гігант електромобілів призупинив коригування цін на китайському ринку в грудні після п'яти переглядів цін у бік підвищення у листопаді", - додає агентство.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що китайський автовиробник BYD готовий обігнати Tesla та стати новим світовим лідером з продажу електромобілів.

Економічна правда