Tesla за січень продала лише один електромобіль у Південній Кореї

Компанія Tesla у січні продала лише один електромобіль у Південній Кореї через цінову політику, проблеми з безпекою та відсутності зарядної інфраструктури.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання з посиланням на дані сеульського Carisyou та міністерства торгівлі Кореї зазначає, що продаж Model Y став найгіршим місяцем з липня 2022 року, коли, взагалі Tesla не продала жодного автомобіля. За даними Carisyou, кількість нових електромобілів, зареєстрованих у Кореї, впала на 80% у січні порівняно з груднем.

Причиною зниження ентузіазму щодо електромобілів у Південній Кореї є високі процентні ставки та інфляція. Крім того, споживачів занепокоєнні щодо загоряння акумуляторів та нестача швидких зарядних пристроїв також знижують попит. Низькі продажі Tesla в січні знаменують собою серйозні зміни для бренду, оскільки вироблена в Китаї Model Y була одним з лідерів продажів минулого року.

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На продажі електромобілів у Кореї також впливають сильні сезонні коливання попиту. Багато людей уникають купівлі транспортних засобів у січні, оскільки хочуть дочекатися оголошення уряду про субсидії.

У липні 2023 року компанія встановила відпускну ціну на Model Y китайського виробництва на рівні 56,9 млн вон (43 тис дол), наблизивши її до порогу в 57 млн вон, що дозволяє автомобілям претендувати на повну державну субсидію. У плані на 2024 рік, оголошеному у вівторок, цей рівень було знижено до 55 млн вон, що зменшує субсидію для Model Y від Tesla вдвічі.

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Tesla у 4 кварталі 2023 року виготовила майже 495 тис електромобілів, а загалом за рік поставки електромобілів зросли на 38% - до 1,81 млн авто.