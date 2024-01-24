Tesla запланировала в 2025 году выпустить новую модель электромобиля – Reuters

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Автопроизводитель Tesla сообщил поставщикам, что хочет начать производство нового массового электромобиля под кодовым названием "Redwood" в середине 2025 года.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 4 собеседников.

Два источника описывают модель как компактный кроссовер.

Tesla направила поставщикам "запросы цен" или приглашение к участию в торгах на модель Redwood. Планируется, что еженедельно будет выпускаться 10 тысяч электромобилей. Производство должно начаться в июне 2025 года. Сколько будет стоить машина - пока неизвестно.

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Новая модель позволит Tesla конкурировать с китайским BYD, который в четвертом квартале 2023-го опередил автопроизводителя по продажам электромобилей: 526,4 тысячи - у BYD, 484,5 тысячи - у Tesla, добавляет Reuters.

Сроки выпуска компактных автомобилей следующего поколения были одним из самых популярных вопросов инвесторов к Tesla накануне квартального финансового отчета, пишет агентство.

По словам источников, платформа Tesla следующего поколения под названием NV9X позволит автопроизводителю выпускать две или более моделей. О производстве двух новых машин Илон Маск говорил на собрании акционеров в мае 2023 года: одну "проектируют", другую уже "строят". Обе поступят в продажу по "доступным ценам", а выпускать их будут в "гораздо больших объемах".

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Собеседники издания добавили, что Tesla ориентируется на Honda Civic, цена которой в США начинается с 23,9 тыс долл, чтобы понять, как делать более дешевые автомобили. Маск еще в 2020 году заявлял о планах выпустить бюджетную Tesla стоимостью 25 тыс долл. Сейчас самая дешевая модель компании - Tesla Model 3 - стоит от 38,9 тыс долл в США.

Экономическая правда