reuters

Лоукостер Ryanair ожидает рекордной годовой прибыли и впервые выплатит инвесторам регулярные дивиденды после того, как тарифы выросли на 24% летом и, вероятно, будут оставаться высокими годами из-за ограниченных возможностей.

Об этом пишет Reuters.

Акции крупнейшей авиакомпании Европы по количеству пассажиров, выросли на 6% по состоянию на 08:50 по Гринвичу.

Ryanair прогнозирует, что прибыль после уплаты налогов за год, заканчивающийся в марте, составит от 1,85 млрд до 2,05 млрд евро, и побьет предыдущий рекорд в 1,45 млрд евро в 2018 году.

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"Мы считаем, что в следующем году нас ждет сильный рост, как с точки зрения общих объемов перевозок ... так и тарифов на авиабилеты в пиковый период", - сказал генеральный директор компании Майкл О'Лири.

Ryanair увеличивает пропускную способность намного быстрее, чем большинство конкурентов, чтобы воспользоваться преимуществами туристического бума, который последовал за локдаунами эпохи COVID, и в период с июля по сентябрь этого года перевезла на 25% больше пассажиров, чем в 2019 году.

По данным Евроконтроля, который управляет европейским воздушным пространством, европейская пропускная способность в целом снизилась на 7% за тот же период по сравнению с уровнем 2019 года.

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Ryanair также заявил, что в следующем году выплатит первые регулярные дивиденды в размере 400 миллионов евро, а в последующие годы будет возвращать примерно 25% прибыли после уплаты налогов в виде обычных дивидендов.

Ryanair также обеспокоен тем, что до 10 из 57 самолетов Boeing 737 MAX, которые должны поставить авиакомпании к следующему лету, могут быть задержаны до следующей зимы, но ситуация улучшается, говорят в компании.

"Сейчас мы еженедельно общаемся с ними (с Boeing). Ситуация достаточно изменчива. На данном этапе она начинает улучшаться, но впереди еще много работы", - добавили в Ryanair.

Экономическая правда