Лоукостер Ryanair сократит количество рейсов осенью и зимой: причины

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Ирландский авиаперевозчик Ryanair Holdings, крупнейший в Европе лоукостер, отменит часть запланированных на осенне-зимний период рейсов из-за задержек в поставках самолетов Boeing.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Первые изменения в расписании полетов произойдут уже в октябре.

Мы сокращаем количество самолетов на базе Шарлеруа на 3, самолетов на базе Дублина на 2, а также сократим 5 самолетов на 4 итальянских базах, включая Бергамо, Неаполь и Пизу. Также будет сокращено количество самолетов в Ист-Мидлендсе, Порту и Кельне", – сообщили в Ryanair.

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К концу года лоукостер рассчитывает получить 14 ожидавшихся первоначально самолетов из 27. Нарушение графика поставок связано с накладками в производственных процессах на одном из заводов Boeing, а также с увеличением срока ремонта ранее переданных изготовителю самолетов.

В настоящее время лоукостер и американская авиастроительная компания работают над ускорением поставок с января по май следующего года. До мая производитель должен поставить Ryanair 57 самолетов.

В компании добавили, что текущие задержки не повлияют существенно на целевой показатель Ryanair по годовому объему перевозок, однако если они будут продолжаться в 2024 году, авиакомпании придется пересмотреть прогноз.

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"Отмены рейсов вступят в силу с конца октября и будут сообщены всем пострадавшим пассажирам по электронной почте в ближайшие дни. Пассажирам будет предложено перенести билеты на альтернативные рейсы или полное возмещение, если они этого захотят", – отметил гендиректор авиаперевозчика Майкл О’Лири

Напоминаем:

Крупнейшая авиакомпания Европы по объему пассажирских перевозок Ryanair в августе перевезла на 12% больше пассажиров, чем за тот же месяц в прошлом году.