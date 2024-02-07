Нацбанк дал время до конца года продать замороженные российские и белорусские рубли

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Нацбанк предоставил временную возможность - до 31 декабря 2024 года - безналичной продажи (обмена) средств клиентов банков в российских/белорусских рублях.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Условия для осуществления таких операций:

если банками-нерезидентами (кроме банков-резидентов РФ и Беларуси и банков, к которым применены специальные экономические и другие ограничительные меры в соответствии с ЗУ "О санкциях"), в которых открыты корреспондентские счета банков-резидентов в российских/белорусских рублях, в одностороннем порядке принято решение о конвертации (обмен) российских/белорусских рублей на другую валюту;

продажа (обмен) российских/белорусских рублей может быть осуществлена по заявлению клиента банка один раз по каждому из видов валюты - российских рублей и белорусских рублей.

Кроме этого, Нацбанк уточнил основания для корректного завершения банками валютного надзора за соблюдением резидентами установленных предельных сроков расчетов по операциям по импорту продукции, ввозимой в Украину в качестве гуманитарной помощи с 1 декабря 2023 года.

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Эти изменения вступили в силу с 7 февраля.

Напомним:

Постановлением НБУ №18 от 24 февраля 2022 года запрещены любые денежные операции с российским и белорусским рублем, однако в ноябре 2023 года Верховная Рада сделала исключение для единоразовой безналичной продажи рублей - этот закон вступил в силу с 24 декабря 2023 года.

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Экономическая правда