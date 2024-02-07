Австрия отказала в экстрадиции экс-главы НБУ Кирилла Шевченко – Der Standard

Кирилл Шевченко Getty images

Австрийские суды отклонили запрос украинских властей об экстрадиции бывшего главы НБУ Кирилла Шевченко, которого в конце октября 2022 года НАБУ объявило в розыск.

Об этом говорится в публикации австрийского издания Der Standard.

"Шевченко покинул Украину в сентябре и вскоре после возбуждения уголовного дела подал заявление о предоставлении убежища в Австрии, где находится до сих пор. Его местонахождение пока не изменится: австрийские суды отклонили запрос украинских властей об экстрадиции", - отмечается в статье Der Standard.

В комментарии изданию экс-глава НБУ назвал открытое против него дело НАБУ "классическим политическим преследованием". Он заявил также, что в случае возвращения в Украину не надеется на справедливый судебный процесс.

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Отмечается, что НАБУ отказалось от комментариев австрийскому изданию.

Напоминаем:

4 октября 2022 года глава НБУ Шевченко подал в отставку. Официальная причина - по состоянию здоровья.

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Вскоре САП и НАБУ сообщили о подозрении Шевченко по делу о противоправной деятельности должностных лиц государственного АБ "Укргазбанк" в 2014-2019 годах, которая привела к убыткам в сумме более 206 млн гривен.

В октябре 2022 года ВАКС назначил залог экс-директору департамента "Укргазбанка" в размере почти 40,2 млн гривен.

24 октября 2022 года Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц "Укргазбанка", причастных к хищению более 200 млн грн, среди которых - экс-глава Нацбанка Кирилл Шевченко. В ноябре Шевченко объявили в международный розыск.

Экономическая правда