Со спецсчета НБУ для нужд обороны перевели уже более 30 миллиардов

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Со спецсчета, открытого Нацбанком на нужды обороны, с начала полномасштабной войны перевели более 33 млрд грн, за январь счет пополнился более чем на 259 млн грн.

Об этом сообщает НБУ.

По данным НБУ, по состоянию на 1 февраля 2024 года остаток средств на спецсчете составляет почти 1,8 млрд грн. За прошлый месяц на спецсчет поступило более 259 млн грн.

Всего с начала войны на спецсчет поступило почти 35 млрд грн в эквиваленте.

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"Средства перечисляли как граждане и предприятия Украины, так и международное сообщество (в частности из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и еще многих стран мира).

Из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, иены, швейцарские франки, злотые, австралийские доллары) поступило почти 15,7 млрд грн в эквиваленте. Всего с начала войны со спецсчета на нужды обороны Национальный банк перечислил более 33 млрд грн, в январе 2024 года - почти 516 млн грн", - отчитывается Нацбанк.

В частности:

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на нужды Национальной гвардии Украины - более 1,4 млрд грн;

на нужды Национальной полиции Украины - всего 1,65 млрд грн;

на нужды Министерства обороны Украины - более 22,73 млрд грн (10.01.2024 - 387,4 млн грн; 29.01.2024 - 112,7 млн грн);

на нужды Государственной пограничной службы Украины - всего 1 млрд грн;

на нужды Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины - более 5,5 млрд грн;

на нужды Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - более 156,2 млн грн;

на нужды СНБО Украины - 40,5 млн грн;

на нужды Государственной специальной службы транспорта - более 213 млн грн (30.01.2024 - 5,9 млн грн);

на нужды Службы безопасности Украины - более 318,2 млн грн.

Перевести средства на нужды обороны можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты по ссылке.

Экономическая правда