Нацбанк дав час до кінця року продати заморожені російські та білоруські рублі
Нацбанк надав тимчасову можливість - до 31 грудня 2024 року - безготівкового продажу (обміну) коштів клієнтів банків у російських/білоруських рублях.
Про це повідомляється на сайті регулятора.
Умови для здійснення таких операцій:
- якщо банками-нерезидентами (крім банків-резидентів РФ та Білорусі та банків, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до ЗУ "Про санкції"), в яких відкрито кореспондентські рахунки банків-резидентів у російських/білоруських рублях, в односторонньому порядку ухвалене рішення про конвертацію (обмін) російських/білоруських рублів на іншу валюту;
- продаж (обмін) російських/білоруських рублів може бути здійснений за заявою клієнта банку один раз щодо кожного з видів валюти – російських рублів та білоруських рублів.
Крім цього, Нацбанк уточнив підстави для коректного завершення банками валютного нагляду за дотриманням резидентами встановлених граничних строків розрахунків за операціями з імпорту продукції, що ввозиться в Україну як гуманітарна допомога з 1 грудня 2023 року.
Ці зміни набрали чинності з 7 лютого.
Нагадаємо:
Постановою НБУ №18 від 24 лютого 2022 року заборонено будь-які грошові операції з російським та білоруським рублем, проте у листопаді 2023 року Верховна Рада зробила виняток для одноразового безготівкового продажу рублів - цей закон набрав чинності з 24 грудня 2023 року.
Економічна правда