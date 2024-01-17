МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после ряда отказов со стороны оккупантов наконец получили доступ к энергоблоку № 6 временно оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Об этом сообщается на сайте Агентства.

"Эксперты МАГАТЭ были обеспечены доступом в реакторный зал энергоблока 6 на Запорожской атомной электростанции после того, как ранее им было отказано в доступе. Находясь в реакторном зале, команда осмотрела главные компоненты реактора, подтверждая пребывание реактора в режиме холодного останова", - говорится в сообщении.

Эксперты также посетили машинный зал энергоблока, помещения системы безопасности и аварийные дизельные генераторы.

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Напоминаем:

12 января эксперты МАГАТЭ сообщали, что до сих пор не получили доступа к реакторным залам энергоблоков № 1, 2 и 6.

Кроме того, эксперты МАГАТЭ все еще ожидают запланированный на 19 декабря доступ к крышам реакторов, который не состоялся из-за заявленных якобы соображений безопасности.

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Также команда МАГАТЭ до сих пор не получила от оккупантов график технического обслуживания АЭС на 2024 год.