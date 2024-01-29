МАГАТЭ провело инспекцию на Южноукраинской АЭС

фото: энергоатом

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело инспекцию на Южноукраинской атомной электростанции (АЭС).

Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования.

"С 19 по 28 января 2024 года на ОП "Южноукраинская АЭС" была успешно проведена инспекция Международного агентства по атомной энергии в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия", - говорится в сообщении.

Проверку провел инспектор МАГАТЭ при участии при участии инспектора Госатомрегулирования.

Реклама:

Целью инспекции была проверка отсутствия незаявленного ядерного материала. Инспекция прошла без замечаний.

Напомним:

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси вскоре посетит Запорожскую атомную электростанцию для очередной ротации экспертов агентства, а также Киев и Москву для обсуждения вопроса безопасности.

Реклама:

Экономическая правда