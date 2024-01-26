Гросси в очередной раз посетит ЗАЭС и собирается обсудить вопросы ее безопасности в Киеве и Москве

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси вскоре посетит Запорожскую атомную электростанцию для очередной ротации экспертов агентства, а также Киев и Москву для обсуждения вопроса безопасности.

Об этом Гросси заявил после заседания Совета Безопасности ООН, передает Укринформ.

"Мы собираемся провести очередную, 16-ю ротацию персонала, поэтому я еду с несколькими экспертами... - сказал Гросси, - Я поговорю с российским "руководством" станции, посмотрю, как решается проблема с водой (для охлаждения станции, - ред.) после разрушения прошлым летом Каховской плотины", - отметил глава МАГАТЭ,

Он напомнил, что подрыв Каховской ГЭС повлиял на способность станции отбирать воду из Днепра, и сейчас "они пробивают скважины по периметру станции для получения воды".

Реклама:

Также Гросси намерен уточнить долгосрочные планы станции, которые предусматривают "попытку перезапустить один или несколько реакторов", ведь этот вопрос имеет глубокие последствия для ядерной безопасности.

Также глава агентства напомнил, что на ЗАЭС регулярно возникает проблема потери внешнего электропитания, необходимого для охлаждения реакторов.

По просьбе журналистов оценить безопасность станции по десятибалльной шкале Гросси отметил, что "бывают дни, когда почти 10, и бывают дни, когда, кажется, ничего не происходит".

Реклама:

Напоминаем:

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после ряда отказов со стороны оккупантов наконец получили доступ к энергоблоку № 6 временно оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).