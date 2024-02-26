РФ будет продолжать использовать энерготеррор для политического влияния - британская разведка

Британская разведка прогнозирует, что вооруженное использование энергетики Россией, вероятно, останется инструментом принуждения для политического влияния.

Об этом сообщают аналитики управления разведки Министерства обороны Великобритании.

"Очень вероятно, что Россия будет продолжать использовать энергию как оружие для глобальной экономической выгоды и политического влияния, что свидетельствует о связи между энергетикой, безопасностью, политическими и военными целями", - говорится в сообщении.

Они напоминают, что удары России по украинской энергетической инфраструктуре вызвали массовый дефицит электроэнергии по всей стране, в то время как российский президент Владимир Путин использовал энергетическую политику для того, чтобы подорвать международную энергетическую безопасность.

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"Уменьшая потоки газа в Европу, ограничивая трубопроводный экспорт и изменив условия оплаты, Путин пытался подорвать единство Европы против незаконной войны России", — указывают эксперты.