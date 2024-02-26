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РФ продовжуватиме використовувати енерготерор для політичного впливу - британська розвідка

Понеділок, 26 лютого 2024, 14:20 - Артур Крижний

Британська розвідка прогнозує, що збройне використання енергетики Росією, ймовірно, залишиться інструментом примусу для політичного впливу.

Про це повідомляють аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

"Дуже ймовірно, що Росія продовжуватиме використовувати енергію як зброю для глобальної економічної вигоди й політичного впливу, що свідчить про зв'язок між енергетикою, безпекою, політичними й військовими цілями", - йдеться у повідомленні.

Вони нагадують, що удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі спричинили масовий дефіцит електроенергії по всій країні, в той час, як російський президент Володимир Путін використовував енергетичну політику для того, щоб підірвати міжнародну енергетичну безпеку.

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"Зменшуючи потоки газу до Європи, обмежуючи трубопровідного експорту і змінивши умови оплати, Путін намагався підірвати єдність Європи проти незаконної війни Росії", - вказують експерти.

енергетика РФ Британія
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Економічна правда
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