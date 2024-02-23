Шурма об админпротоколе НАПК: "Юридически ничтожный документ"

Ростислав Шурма фото: ЭП

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма назвал протокол об административных правонарушениях, который составило в отношении него Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), "юридически ничтожным документом".

Об этом Шурма написал в Facebook.

"Сегодня НАПК попыталось сделать мне неприятную неожиданность. Я получил от них так называемый протокол, а на самом деле - юридически ничтожный документ. Удивился тому, как уважаемый орган мог опуститься до таких глупостей.

По его словам, цель составления протокола - "дискредитация меня как руководителя и нанесение ущерба моей деловой репутации".

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"Я даже не хочу тратить время и не считаю правильным оправдываться за чушь, которые там написаны. Уже не раз подобные вещи писали в заказных материалах.

Уверен, что набор слов, написанных в этом документе, невозможно защитить ни в одном суде. А для того, чтобы он вступил в силу НАПК обязана защитить это в суде", - написал замглавы ОП.

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Напоминаем:

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило протокол об административных правонарушениях в отношении заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы в связи с нарушением им требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Заместитель председателя ОП Ростислав Шурма в интервью ЭП ранее заявлял, что "Комитет по энергетике" был штабом, который был создан для реагирования на кризисную ситуацию, и отверг цель контроля за профильными структурами в энергетике. Он назвал свою деятельность в рамках комитета координацией действий с субъектами в энергетике.

В октябре стало известно, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку наличия конфликта интересов при осуществлении служебных полномочий заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурмой.

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по выплатам за электроэнергию с солнечных электростанций, расположенных на временно оккупированных территориях.

В производстве фигурируют пять фирм, которыми по данным Bihus.Info владеют брат заместителя руководителя Офиса перзидента Ростислава Шурмы Олег или приближенные к чиновнику лица.

Экономическая правда