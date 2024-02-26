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Без света остаются более 360 населенных пунктов

Понедельник, 26 февраля 2024, 11:20 - Артур Крыжный

На утро из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 364 населенных пункта. Есть новые повреждения в 4 областях.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остаются 364 населенных пункта. Есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях", — говорится в сообщении.

По техническим причинам есть обесточивание в Кировоградской, Черниговской областях, продолжаются ремонтные работы.

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В энергокомпании отметили, что электроэнергии, произведенной электростанциями всех видов, достаточно для обеспечения энергоснабжения всех потребителей. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется. Солнечная погода способствует работе электростанций на ВИЭ.

энергетика
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