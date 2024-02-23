Энергорегулятор остался без главы: истек срок полномочий

Константин Ущаповский фото: НКРЭКУ

22 февраля 2024 года истек двухлетний срок полномочий главы Нацкомиссии по регулированию энергорынка и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константина Ущаповского. Нового главу НКРЭКУ выберут путем тайного голосования.

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Ущаповского избрали главой НКРЭКУ 22 февраля 2022 года - он заменил на этом посту Валерия Тарасюка.

"Вчера закончился последний день моих полномочий как председателя НКРЭКУ. И уже вскоре вместе с коллегами, путем тайного голосования, мы выберем нового руководителя или руководительницу регулятора", - написал Ущаповский в Facebook.

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По его словам, сейчас перед отраслью стоит критически острый вопрос - урегулирование долгового кризиса на энергорынке.

"Регулятор с Министерством энергетики уже разработали перечень необходимых нормативных документов и мероприятий, которые в ближайшее время должны быть реализованы.

Уже на позиции члена НКРЭКУ я продолжу работать над внедрением решений, необходимых для стабилизации рынка, его дальнейшего развития и интеграции в ЕС", - добавил Ущаповский.

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Экономическая правда