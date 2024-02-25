В правительстве анонсировали начало строительства евроколеи от границы с ЕС до Львова

Строительство участка европейской колеи Мостиска-Скнилов от государственной границы с Польшей до Львова стартует в текущем году.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков на форуме "Украина. Год 2024" в воскресенье, его цитирует "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

"Строительство первого большого участка европейской колеи, Мостиска-Скнилов. Мы соединим нашу железную дорогу с европейской сетью. Это первый проект, мы будем строить его уже в этом году вместе с европейскими партнерами и донорами", – рассказал он.

Строительство узкой евроколеи (1435 мм) на направлении Мостиска-Скнилов планировали начать еще в 2020 году. Также правительство внесло этот проект в список приоритетных инвестиционных проектов до 2023 года. Проект оценивается в $20,8 млн.

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Намерения соединить евроколеей Львов и ЕС в 2018 году объявлял еще президент Порошенко.

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Европейская правда

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