В уряді анонсували початок будівництва євроколії від кордону з ЄС до Львова

Будівництво ділянки європейської колії Мостиська-Скнилів від державного кордону з Польщею до Львова стартує поточного року.

Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков на форумі "Україна. Рік 2024" у неділю, його цитує "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

"Будівництво першої великої ділянки європейської колії, Мостиська-Скнилів. Ми з'єднаємо нашу залізницю з європейською мережею. Це перший проєкт, ми будуватимемо його вже цього року разом із європейськими партнерами та донорами", – розповів він.

Будівництво вузької євроколії (1435 мм) на напрямку Мостиська-Скнилів планували розпочати ще 2020 року. Також уряд вніс цей проєкт до списку пріоритетних інвестиційних проєктів до 2023 року. Проєкт оцінюється у $20,8 млн.

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Наміри з’єднати євроколією Львів та ЄС у 2018 році оголошував щепрезидент Порошенко.

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Європейська правда

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