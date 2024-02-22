80% предпринимателей планируют расширение и привлекать деньги на развитие – опрос ЕБА

Количество предпринимателей, которые планируют привлекать средства для развития собственного бизнеса в 2024 году, выросло почти до 80%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Индекс настроений малого бизнеса за 2023 год, который провела Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА).

"Волна опроса за 2023 год демонстрирует незначительное улучшение настроений МСБ - интегральная оценка Индекса выросла до 2,5 баллов из 5-ти возможных.

Эта оценка остается в отрицательной плоскости, впрочем выше показателя 2,4 баллов в 2022 году и 2,2 баллов в 2020 году. Среди компонентов Индекса точечный рост продемонстрировали оценки текущего состояния бизнеса и изменений в будущие полгода", - заявили в ассоциации.

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Среди опрошенных предпринимателей 41% оценивают состояние дел в их бизнесе как удовлетворительное.

По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество недовольных состоянием дел - с 58% в 2022 году до текущих 40%.

При этом уменьшилась и доля тех, кто доволен положением дел - до 19% (24% в 2022 году). "Итак, общая оценка текущего состояния дел в 2023 году больше тяготеет к нейтральной плоскости", - говорят в ассоциации.

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За год с 76% до 79% увеличилось количество предпринимателей, планирующих расширение бизнеса. Из них 30% планируют открытие новых направлений бизнеса, а 14% планируют расширять географию деятельности и выходить на другие рынки.

При этом сейчас только 14% опрошенных компаний экспортируют свои товары или услуги за границу. В то же время 21% планируют расширять команду, а 28% повышать заработную плату сотрудникам.

До 80% выросло количество предпринимателей, которые планируют привлекать средства в развитие собственного бизнеса в 2024 году. Для сравнения, в прошлом году такие планы имели 67%.

По-прежнему бизнес в основном полагается на собственные силы - личные средства (40%) и в меньшей степени на гранты (20%), кредиты (12%) и инвестиции (9%). Намерения по кредитам и инвестициям незначительно выросли", - добавили в ЕБА.

Экономическая правда