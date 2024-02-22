!FEST после обысков возместил 13,4 миллионов неуплаченных налогов
Львовский холдинг !FEST после обысков Бюро экономической безопасности возместил 13,4 млн грн неуплаченных налогов. Директор компании признала свою вину, но дело все равно передали в суд.
Об этом сообщили в пресс-службах БЭБ и Львовской областной прокуратуры.
Претензии БЭБ были связаны с тем, что в !FEST платили заработную плату двумя частями: одна – официальная, минимальная с уплатой обязательных платежей, вторая – неофициальная. !FEST тогда ответил, что детективы бюро разоблачили схему, "по которой работает вся ресторанная отрасль страны".
22 февраля 2024 года БЭБ и прокуратура сообщили, что следствию, по его мнению, удалось полностью подтвердить факты выплаты неучтенной заработной платы и собрать необходимые доказательства.
"Детективы теруправления (БЭБ во Львовской области – ЭП) инициировали налоговую проверку по поводу правильности начисления налогов и сборов на предприятии при начислении и выплате заработной платы. По результатам проверки было доначислено 13,4 млн грн налогов и сборов. Директор предприятия на стадии досудебного расследование свою вину признала. Общество уплатило в государственный бюджет нанесенный государству ущерб в полном объеме", – сообщило БЭБ.
Теперь дело будет рассматривать суд. Директору холдинга инкриминируют уклонение от уплаты налогов в крупных размерах, а также уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в особо крупных размерах.
Напомним:
17 октября 2023 года детективы БЭБ пришли с обыском в главный офис холдинга, он длился 16 часов и закончился только утром следующего дня. Были изъяты 415 банковских карт работников, зарплатные документы и 8 млн грн наличных.