Во второй год большой войны украинцы открыли рекордное количество ФЛП

За второй год большой войны украинцы открыли наибольшее количество ФЛП за последние 10 лет - почти 315 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные исследования YouControl.

Отмечается, что количество вновь созданных компаний приросло на 60% по сравнению с показателями первого года большой войны - 2022.

Так, с 1 февраля 2023 по 1 февраля 2024 года украинцы создали рекордное количество ФЛП за последнее десятилетие и установили абсолютный рекорд - 314 392.

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"Этот показатель превзошел не только первый год военного положения, но и 2021 год, тогда украинцы зарегистрировали больше всего ФОПов за все годы независимости - 268 382", - подчеркивают аналитики.

YouControl

Также во второй год большой войны существенно возросло количество зарегистрированных юридических лиц и компаний по сравнению с прошлым годом.

Сейчас показатель вновь созданных компаний не вышел на довоенный уровень, но динамика положительная и прирост относительно прошлого года составляет около 60%. Всего в течение выбранного периода в Украине было зарегистрировано более 27,3 тысячи новых компаний.

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Больше всего новых ФЛП украинцы и украинки зарегистрировали для предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты - 19,4 тысяч. Им уступили такие сферы:

розничная торговля в неспециализированных магазинах - 18,1 тысяч

розничная торговля через сеть Интернет - 17,9 тысяч

компьютерное программирование - 17,5 тысяч.

YouControl

В прошлом году больше всего зарегистрированных ФЛП было среди ІТ, но на второй год действия военного положения доля таких ФЛП снизилась почти вдвое.

Компании, которые открывались в течение второго военного года, чаще всего выбирали для работы направление неспециализированной оптовой торговли - 6,7% предприятий из всех вновь созданных.

Также популярными были предоставление в аренду недвижимого имущества (6,2%), строительство жилых и нежилых зданий (3,8%) и грузовой автомобильный транспорт (3,1%).

Лидером по количеству вновь созданных бизнесов держит Киев: 9,8 тысяч (36%) компаний и 44,6 тысяч (14%) ФЛП.

Также в топ-10 городов по количеству вновь созданных ФЛП вошли Днепр, Харьков, Одесса, Запорожье и Кривой Рог.

"Практически каждый из этих городов ежедневно страдает от террористических ударов российских ракет. Несмотря на все украинские предприниматели продолжают проявлять устойчивость и активно развивают экономику страны", - резюмируют в YouControl.

YouControl

Экономическая правда