90% украинских компаний возобновили работу с начала большой войны – исследование

getty images

С начала большой войны в Украине 64% микро-, малых и средних предприятий (ММСП) временно приостановили или закрыли свои бизнесы, однако подавляющее большинство уже возобновило свою деятельность.

Об этом говорится в исследовании программы развития ООН (UNDP).

На октябрь 2023 года только 9,6% предпринимателей, приостановивших деятельность, до сих пор имеют риск потерять свой бизнес.

Подчеркивается, что это значительное улучшение по сравнению с 46,8% компаний, которые находились под угрозой закрытия или остановили деятельность по состоянию на июнь 2022 года.

Реклама:

Также в исследовании отмечается, что ММСП является фундаментом экономики Украины: они составляют 99,98% всех субъектов хозяйствования, обеспечивают 74% от всех рабочих мест и создают 64% добавленной стоимости.

"Несмотря на продолжающуюся войну, предприятия успешно адаптировались к ситуации и сохранили финансовую стабильность. Большинство компаний отчитываются о связанных с войной финансовых потерях в размере до 100 тыс долларов США.

Масштабы финансовых потерь различаются в разных секторах: больше всего пострадало строительство и сельское хозяйство, а телекоммуникации, маркетинг, консалтинг, и дизайнерские услуги подверглись наименьшему влиянию", - говорится в отчете.

Реклама:

Так, 84% компаний из тех, что приостановили свою деятельность в начале 2022 года, удалось частично восстановить свою деятельность в течение периода до 6 месяцев.

При этом, добавляют в UNDP, существуют значительные региональные различия: предприятия, расположенные в восточных и южных регионах Украины, понесли примерно в 1,5 раза большие убытки, чем предприятия в западной части страны.

По данным исследования, примерно четверть компаний воспользовались различными государственными или международными программами помощи, что имело решающее значение для выживания половины из этих предприятий.

"Отзывы компаний подчеркивают насущную необходимость и важность расширения этих программ поддержки", - добавили в UNDP.

По сравнению с довоенным уровнем в 72,4%, загрузка производственных мощностей ММСП резко упала до 45,7% в 2023 году и, как ожидается, возрастет до 56%. Если будет повышенный спрос, предприятия готовы увеличить свой оборот примерно на 50%.

При этом только 9,5% компаний указали, что не имели финансовых потерь в результате войны и примерно 10% компаний имели скромные убытки до 10 тыс долларов США. В среднем финансовые потери из-за войны составляют 227 тыс долларов США на компанию, говорится в отчете.

"Хотя финансовые перспективы ухудшились - более 77% предприятий считают свою ситуацию плохой или удовлетворительной - компании все еще проявляют оптимизм относительно послевоенного восстановления и прогнозируют сохранение полной занятости и интеграцию ВПЛ в свою рабочую силу.

Большинство компаний не собираются продолжать сокращать персонал, видя в человеческом ресурсе предпосылку для постепенного восстановления экономики в 2024 году", - резюмирует UNDP.

Экономическая правда