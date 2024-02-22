80% підприємців планують розширення і залучати гроші на розвиток – опитування ЄБА

Кількість підприємців, які планують залучати кошти для розвитку власного бізнесу у 2024 році, зросла майже до 80%.

Про це свідчать результати опитування Індекс настроїв малого бізнесу за 2023 рік, яке провела Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА).

"Хвиля опитування за 2023 рік демонструє незначне покращення настроїв МСБ - інтегральна оцінка Індексу зросла до 2,5 балів з 5-ти можливих.

Ця оцінка залишається в негативній площині, втім є вищою за показник 2,4 балів у 2022 році та 2,2 балів у 2020 році. Серед компонентів Індексу точкове зростання продемонстрували оцінки поточного стану бізнесу та змін у майбутні пів року", - заявили в асоціації.

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Серед опитаних підприємців 41% оцінюють стан справ у їхньому бізнесі як задовільний.

Порівняно з минулим роком зменшилась кількість незадоволених станом справ - з 58% у 2022 році до поточних 40%.

При цьому зменшилась і частка тих, хто задоволений станом справ - до 19% (24% у 2022 році). "Отже, загальна оцінка поточного стану справ у 2023 році більше тяжіє до нейтральної площини", - кажуть в асоціації.

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За рік з 76% до 79% збільшилась кількість підприємців, що планують розширення бізнесу. З них 30% планують відкриття нових напрямків бізнесу, а 14% планують розширювати географію діяльності та виходити на інші ринки.

При цьому наразі тільки 14% опитаних компаній експортують свої товари чи послуги за кордон. Водночас 21% планують розширювати команду, а 28% підвищувати заробітну плату співробітникам.

До 80% зросла кількість підприємців, які планують залучати кошти у розвиток власного бізнесу у 2024 році. Для порівняння, минулого року такі плани мали 67%.

Як і раніше бізнес здебільшого покладається на власні сили - особисті кошти (40%) та меншою мірою на гранти (20%), кредити (12%) та інвестиції (9%). Наміри щодо кредитів та інвестицій незначно зросли", - додали в ЄБА.

Економічна правда