Следующие шаги будут быстро: Зеленский провел селектор о блокировании на границе Украины и Польши

Президент Владимир Зеленский 21 февраля провел селекторное совещание с чиновниками и главами министерств, главной темой которого стала ситуация с блокадой на польско-украинской границе.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Провел селектор. Сегодня, кроме ежедневных тем, - блокировка на польской границе. С чиновниками - вице-премьером Ольгой Стефанишиной, министрами Дмитрием Кулебой, Александром Кубраковым, Николаем Сольским - подробно разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги. Они будут очень быстро", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что либерализация торговли с Европейским Союзом должна продолжаться.

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"И я благодарен четкой позиции Европейской комиссии. Должно быть крепким и наше единство ради общей безопасности и безопасности всех стран, которым угрожает российская агрессия. Ситуативные интересы не имеют права ее пошатнуть", - написал он.

Напоминаем:

Вечером 20 февраля польские забастовщики ослабили ограничения движения на границе. В некоторых пунктах пропуска начали пропускать легковушки, автобусы и грузовики.

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Ранее польские фермеры усилили протесты вблизи ПП "Медика-Шегини". Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на пути.

Польские фермеры, которые блокируют движение вблизи пунктов пропуска с Украиной, заявили о планах продолжить протест еще на месяц - до апреля.