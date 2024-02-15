Зеленский встретился с Советом по вопросам поддержки предпринимательства

фото: оп

Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями Совета по вопросам поддержки предпринимательства - по его словам, есть четкий перечень наиболее насущных вопросов.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"Провели встречу с представителями Совета по вопросам поддержки предпринимательства - очень содержательную и конструктивную. Продолжаем объединять усилия государства и бизнеса для экономического роста Украины. Есть четкий перечень наиболее насущных вопросов. Работаем, чтобы найти решение для каждого из них", - написал президент.

Реклама:

В ОП добавили, что во встрече приняли участие члены Совета и представители органов госвласти, в частности руководитель ОП Андрей Ермак, первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, генпрокурор Андрей Костин, заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма, советник руководителя ОП Дарья Заривная.

Отмечается, что Совет провел ряд встреч и наработал перечень самых насущных вопросов, требующих решения.

"На этих встречах с участием представителей парламента, правительства, правоохранительных органов мы прошлись по вопросам, которые ставил бизнес, и систематизировали их. Сегодня готовы доложить, по каким очерченным вопросам уже нашли решение, а какие еще отрабатываются", - заявил Ермак.

Реклама:

По словам Свириденко, для улучшения бизнес-климата в Украине было определено девять основных направлений. Ожидается, что внедрение всех запланированных мероприятий будет способствовать экономическому росту Украины и увеличению количества рабочих мест, что является приоритетом для государства и бизнеса.

"Участники встречи обсудили вопросы уменьшения давления правоохранителей на легальный бизнес, обновление принципов работы Бюро экономической безопасности, а также необходимость поддержки предприятий ВПК, изменения в законодательство.

Особое внимание уделили внедрению цифровых решений для осовременивания взаимодействия государства и бизнеса, а именно - создание платформы для получения обратной связи от бизнеса и аналитического модуля в Единый реестр досудебных расследований, который позволит в режиме реального времени видеть полную картину по уголовным производствам в стране", - говорится в сообщении.

Ожидается, что цифровая платформа будет способствовать налаживанию обратной связи власти и бизнеса - регионального, мелкого, среднего - и даст понимание и возможность систематизировать вопросы, которые прежде всего беспокоят предпринимателей, и определить пути улучшения бизнес-среды, добавили в ОП.

"По каждому из обсужденных вопросов был очерчен план действий и способы участия бизнеса в наработке системных, конкретных решений с привлечением Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения, широкого круга бизнесменов и на базе платформы "Сделано в Украине", - заявили также в Офисе президента.

Напомним:

22 января руководство Верховной Рады и члены экономического блока правительства провели закрытую встречу с предпринимателями относительно давления силовых структур на бизнес на фоне ареста Игоря Мазепы и обысков в инвесткомпании Concorde Capital.

Участники встречи представителей власти и бизнеса 22 января рассказали, что на ней фактически вице-премьеры Юлия Свириденко и Михаил Федоров и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук "слушали ярость бизнеса".

По результатам этой встречи президент Владимир Зеленский поручил сделать наработки, "чтобы все сложности между чиновниками, бизнесом, правоохранителями были сняты". Он анонсировал создание Совета по поддержке предпринимательства, в который войдут представители бизнеса.

Позже Зеленский анонсировал создание нового механизма коммуникации с предпринимателями - Всеукраинской экономической платформы.

Согласно указу Зеленского, в состав Совета вошли 7 предпринимателей:

сооснователь Netpeak Group Артем Бородатюк;

Артем Бородатюк; сооснователь Monobank Олег Гороховский;

президент Biopharma Константин Ефименко;

президент SoftServe Тарас Кицмей;

президент Союза украинских предпринимателей, член наблюдательного совета "НОВАЯ ПОЧТА" Вячеслав Климов;

член совета директоров Союза украинских предпринимателей, глава наблюдательного совета Ajax Systems Александр Конотопский;

глава Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.

Экономическая правда